Любителя "бесплатных" продуктов и кофе будут судить в Михайловске

16 янв. 21:48

Уголовное дело по факту серийных краж продуктов передано в суд в Михайловске, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В Шпаковском округе окончено расследование уголовного дела по ч.1 ст.158 (кража) УК РФ. Обвиняемый в четырех хищениях - ранее неоднократно судимый 31-летний житель Ставрополя.

"Установлено, что мужчина, находясь в помещениях крупных сетевых магазинов на территории города Михайловска, брал с прилавков упаковки кофе и продукты питания. Товар он складывал в пакет и, минуя кассу, не расплатившись за продукцию, покидал торговые учреждения", - пояснили в полиции.

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Шпаковский районный суд, где оно будет рассмотрено по существу.

Сейчас рецидивист находится под стражей за ранее совершенные преступления в Ставрополе.