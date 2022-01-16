Уголовное дело открыто в Москве после громкого инцидента в автобусе

16 янв. 21:26

Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве открыло уголовное дело по факту инцидента в столичном автобусе, во время которого мужчина сделал агрессивные высказывания в адрес других пассажиров, рассказала старший помощник руководителя ведомства Юлия Иванова.

Соответствующее видео ранее широко распространилось в социальных сетях.

"По распространенной в СМИ информации о противоправных действиях мужчины в общественном транспорте возбуждено уголовное дело", - приводит слова Ивановой РИА Новости.

Старший помощник отметила, что дело открыто по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ - "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения". Подозреваемого ищут.