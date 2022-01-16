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Диетолог назвал полезный перекус перед сном

Диетолог назвал полезный перекус перед сном

Если перед сном хочется есть, то легкий перекус определенными продуктами может оказаться даже полезным, объяснил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, плотный ужин, действительно, не рекомендуется, так как человек не успевает переварить его. Однако ложиться в кровать на голодный желудок тоже не стоит - утром завтрак может оказаться слишком обильным.

"В одном случае он объедается по вечерам, в другом - по утрам. Разницы никакой, кроме того, что, когда человек объедается утром, у него падает деятельный настрой и происходит программирование на лень", - приводит слова специалиста радио Sputnik.

Кроме того, отказ от пищи вечером может сделать сон беспокойным, и вода тут не поможет, предупредил Гинзбург.

Диетолог уточнил, что перед сном вполне можно употребить мюсли либо зерновые хлопья без сахара, причем вместе с кисломолочными напитками, в частности, ряженкой.

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