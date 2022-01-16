Диетолог назвал полезный перекус перед сном

16 янв. 18:51

Если перед сном хочется есть, то легкий перекус определенными продуктами может оказаться даже полезным, объяснил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, плотный ужин, действительно, не рекомендуется, так как человек не успевает переварить его. Однако ложиться в кровать на голодный желудок тоже не стоит - утром завтрак может оказаться слишком обильным.

"В одном случае он объедается по вечерам, в другом - по утрам. Разницы никакой, кроме того, что, когда человек объедается утром, у него падает деятельный настрой и происходит программирование на лень", - приводит слова специалиста радио Sputnik.

Кроме того, отказ от пищи вечером может сделать сон беспокойным, и вода тут не поможет, предупредил Гинзбург.

Диетолог уточнил, что перед сном вполне можно употребить мюсли либо зерновые хлопья без сахара, причем вместе с кисломолочными напитками, в частности, ряженкой.