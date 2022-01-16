Человек упал на пути на синей ветке метро в Москве

16 янв. 21:08

Поезда движутся с увеличенным интервалом на западе синей ветки Московского метрополитена, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На западном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - уточнили в ведомстве.

РИА Новости со ссылкой на очевидца событий сообщает, что поезд ехал от станции "Мякинино" и уже начал прибывать на станцию "Строгино", когда случилось экстренное торможение. Из переговоров машиниста следует, что попавший на пути пассажир жив.