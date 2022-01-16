Парламент Франции принял закон о вакцинном пропуске

16 янв. 20:59

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло в окончательном чтении законопроект о вакцинном пропуске.

Как сообщает ТАСС, его поддержали 215 депутатов, против высказались 58 законодателей.

Накануне документ был одобрен Сенатом (верхняя палата).

Напомним, вакцинный пропуск будет необходим для посещения ряда общественных мест и поездок на дальние расстояния. Пока во Франции действует санитарный пропуск. В отличие от него, вакцинный пропуск можно будет получить только после полной вакцинации, подразумевающей две основные инъекции и бустерную прививку. Перенесенный ковид и отрицательный ПЦР-тест учитываться не будут.