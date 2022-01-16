Жительница Кубани заплатила за продукты "билетом банка приколов"

16 янв. 20:25

Женщину, подозреваемую в мошенничестве, задержали в Кореновске. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В дежурную часть обратилась хозяйка продуктового магазина, которая рассказала, что, проверяя кассу, нашла пятитысячную купюру - "билет банка приколов".

Полицейские вскоре задержали подозреваемую, которой оказалась 29-летняя местная жительница, и доставили в отдел.

"Установлено, что злоумышленница приобрела в магазине продукты питания на сумму 4 тыс рублей и расплатилась сувенирной банкнотой. Получив сдачу, женщина скрылась", - пояснили в управлении.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество), ей грозит лишение свободы на срок до двух лет, для нее избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.