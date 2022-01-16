РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

Ветерану Великой Отечественной войны из Кизляра исполнилось 99 лет

Ветерану Великой Отечественной войны из Кизляра исполнилось 99 лет

Ветерану Великой Отечественной войны из Кизляра Вере Николаевне Никитиной исполнилось 99 лет.

Свои поздравления, подарок и цветы ей направил глава города Александр Шувалов. Он пожелал Вере Николаевне от всех кизлярцев крепкого здоровья, поблагодарил за подвиг и наше мирное небо.

Вера Николаевна Липина ушла добровольцем на фронт из колхоза "Вперед" Кизлярского района в 1942 году. Она воевала в Беларуси, Польше - готовила самолеты к боевым вылетам. Победу встретила в городе Шнайдемюль, а на следующий день ее вместе с другими военными повезли в Берлин, где на стене Рейхстага она обломком кирпича написала "Липина Вера из Кизляра".

Вера Никитина награждена Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями "За взятие Берлина", "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией 1941-1945г.г.".

После войны вышла замуж за Николая Евстафьевича Никитина, родила двух дочерей.

940 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version