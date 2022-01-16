Ветерану Великой Отечественной войны из Кизляра исполнилось 99 лет

16 янв. 19:59

Ветерану Великой Отечественной войны из Кизляра Вере Николаевне Никитиной исполнилось 99 лет.

Свои поздравления, подарок и цветы ей направил глава города Александр Шувалов. Он пожелал Вере Николаевне от всех кизлярцев крепкого здоровья, поблагодарил за подвиг и наше мирное небо.

Вера Николаевна Липина ушла добровольцем на фронт из колхоза "Вперед" Кизлярского района в 1942 году. Она воевала в Беларуси, Польше - готовила самолеты к боевым вылетам. Победу встретила в городе Шнайдемюль, а на следующий день ее вместе с другими военными повезли в Берлин, где на стене Рейхстага она обломком кирпича написала "Липина Вера из Кизляра".

Вера Никитина награждена Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями "За взятие Берлина", "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией 1941-1945г.г.".

После войны вышла замуж за Николая Евстафьевича Никитина, родила двух дочерей.