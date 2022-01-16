Мужа заподозрили в жестоком убийстве жены в Кахети

16 янв. 19:26

В Лагодехи (регион Кахети) задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены, рассказали в пресс-службе МВД Грузии.

Как сообщает Sputnik Грузия, запущено расследование по статье об умышленном убийстве члена семьи - ему грозит лишение свободы на срок от 13 до 17 лет.

СМИ передают, что подозреваемый задушил супругу, а затем открыл газ, чтобы скрыть следы преступления.

Предварительно известно, что агрессор и жертва находились в разводе, и женщина жила в Лагодехи в арендованной квартире вместе с детьми, которых в момент убийства не было дома.