Ураган повредил крыши 50 домов на Ставрополье

16 янв. 19:16

Ураган в Ставропольском крае накануне повредил кровли около 50 зданий, включая социально значимые объекты, многоквартирные и частные дома. Об этом написал на своей странице в Instagram губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, в многоквартирных домах, где крыши повреждены незначительно, ремонт в максимально сжатые сроки должны сделать управляющие компании, власти компенсируют их затраты. Серьезные же повреждения устранит краевой фонд капремонта.

"Частным домовладениям окажем помощь кровельными материалами", - заверил Владимиров.

Там, где "ураган разгулялся сильнее всего и где введен режим ЧС", собственникам пострадавших домовладений выплатят по 10 тыс рублей на человека, в соответствии с краевым законодательством, добавил губернатор.