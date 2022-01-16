Песков рассказал, зачем российские войска находятся рядом с украинской границей

16 янв. 18:59

Войска РФ рядом с границей с Украиной представляют собой реакцию Москвы на созданное в регионе напряжение, сообщил в интервью CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам", - объяснил он.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона вынуждена реагировать, в том числе принимая "меры предосторожности", именно поэтому там находятся российские военные.

Песков уточнил, что НАТО фактически осуществляет постепенное вторжение в Украину, внедряя туда свою инфраструктуру, инструкторов, оборонительное и наступательное вооружение, а также обучая украинских военных.

Именно такие события, по его словам, и подвели отношения России и Североатлантического альянса к "красной черте", то есть к положению, недопустимому для Москву.

"И это было главной причиной, по которой президент [Владимир] Путин сказал: "Ребята, для нас это - реальная угроза". И это реальная угроза стабильности и безопасности в Европе и европейской архитектуре безопасности", - указал представитель Кремля.