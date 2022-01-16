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Автомобиль упал в ущелье в Армении, есть раненые

Автомобиль упал в ущелье в Армении, есть раненые

Машина упала в ущелье в Сюникской области, сообщение об аварии распространила пресс-служба МЧС Армении.

Сегодня примерно в 16:07 поступил сигнал о ДТП на дороге Капан-Каджаран.

Спасатели прибыли на место аварии и обнаружили, что машина Opel Zafira съехал с дороги и скатился в ущелье с высоты около 30 м.

Еще до приезда спасателей водитель и один из пассажиров были доставлены в больницу Капана.

Спасатели же помогли извлечь из автомобиля еще двух пассажиров, на "Скорой помощи" их также транспортировали в медцентр Капана.

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