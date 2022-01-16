Агентство "Этажи" поможет дагестанской "Арси Групп" в продаже недвижимости

16 янв. 18:22

Крупнейшее в России агентство недвижимости "Этажи" заключило договор о сотрудничестве с дагестанской строительной компанией "Арси Групп".

"Главный тренд последних лет – это рост спроса на новое качественное жилье. Мы продаем больше новостроек чем кто-либо в России и видим, что в Махачкале этот спрос выше, чем во многих других городах. Для наших клиентов одинаково важны и качество строительства и гарантии того, что дома будут достроены в срок", - рассказал директор компании "Этажи-Махачкала" Мурад Абдулкадыров, передает "АиФ-Дагестан".

Агентство работает в регионе и успело изучить местный рынок недвижимости. "Этажи" будут работать с компаниями, которые умеют строить качественное жилье по новым правилам рынка, включая федеральный закон 214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…".

Напомним, компания "Арси Групп" - один из крупных застройщиков в Дагестане. Только за последние четыре года компания сдала в эксплуатацию 4 многоквартирных дома в Каспийске общей площадью свыше 150 тыс кв м, а в начале 2022 года она объявила о начале строительства крупного жилого комплекса "Живой DOM".