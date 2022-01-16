Раскрыт механизм подмены протестов террором в Казахстане

16 янв. 17:59

Глава департамента полиции Алматы Канат Таймерденов на пресс-конференции подробно представил ход событий начала января, когда массовые акции протеста переросли в террористические акты.

По его словам, 3 января в разных районах города собрались от 200 до 2 тыс граждан, выступивших в поддержку "газовых" митингов, однако грубых нарушений закона в целом в этот день не происходило, сообщается в Telegram-канале Sputnik-Казахстан.

На следующий день 4 января у "Алматы Арена" собралось порядка 2 тыс человек, была перекрыта Восточная объездная автомобильная дорога. В других частях города число участников акций доходило до 5 тыс человек, отметил глава департамента.

Таймерденов указал, что постепенно увеличивалась численность протестных акций в разных частях города, их участники перекрывали главные улицы Алматы. К протестам начали присоединяться террористы, радикалы, экстремисты и представители криминалитета, они призывали остальных к насилию против полиции и захвату здания акимата. На место событий был организован подвоз палок, бит, бензина и спиртных напитков, некоторые разбирали тротуарную плитку.

Тогда по тревоге был поднят весь личный состав гарнизона, наряды полиции и Национальной гвардии начали нести дежурство на улицах, зафиксированы первые нападения на них, уточнил глава департамента полиции. В тот же день колонна нападавших численностью не менее 10 тыс человек захватила коммунальную технику, прорвала оцепление и предприняла попытку захватить акимат. Нападения отражались средствами нелетального действия: водометами, свето-шумовыми гранатами, слезоточивым газом, и после двух неудачных попыток террористы ушли, при этом они подожгли 31 автомобиль, в том числе полицейские, пять пожарных машин, свыше 30 "скорых" оказались повреждены, перечислил Таймерденов.

Он пояснил, что в ночь на 5 января нацгвардейцы устранили все баррикады, в том числе убрали машины, перекрывшие дорогу. Утром из разных частей Алматы в центр одновременно направилась 20-тысячная толпа, которая прорвала выставленные кордоны, избивая полицейских. На площади Республики террористы снова штурмовали акимат. Однако полиция не применяла оружие, опасаясь огромных жертв. В итоге в этот день было разгромлено и подожжено здание акимата, начались вооруженные нападения в разных частях города.

В ночь на 6 января вооруженные боевики атаковали департамент полиции и здания полицейских управлений в разных районах. И тогда Таймерденов дал разрешение применять табельное оружие. "Я лично находился в ДП, мы насчитали 27 атак", - указал он.

При нападениях террористы использовали тараны, их снайперы стреляли с высотных зданий.

Глава полиции отметил, что боевики забирали раненых и убитых, более того, они совершили семь нападений на морг, украв 41 тело.

Около 22.00 был обстрелян кортеж акима Бакытжана Сагинтаева, в результате погиб сотрудник ТВ "Алматы", были ранены три человека, в том числе два сотрудника акимата, напомнил глава ДП.

Он добавил, что преступники захватили семь оружейных магазинов, украли 1347 единиц оружия, сломали 493 камеры видеонаблюдения. Кроме того, неизвестные массово распространяли ложные сообщения о минировании зданий и стрельбе в разных частях города.

Прокуратур Алматы Берик Жуйриктаев, в свою очередь, отметил, что, начиная с 5 января, в городе действовали бандиты и террористы, так что мирный протест перешел в акты терроризма: об этом свидетельствуют подготовленность и скоординированность терактов.

Напомним, антитеррористическая операция в Алматы еще не завершена. Режим чрезвычайного положения в городе действует до 19 января.