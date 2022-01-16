Пенсионерка едва не погибла от угарного газа в Беслане

16 янв. 17:39

Пожилая жительница Беслана отравилась угарным газом, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В дежурную часть поступил сигнал о том, что в районную больницу была госпитализирована 69-летняя жительница Беслана, медики диагностировали у нее отравление угарным газом.

Полицейские установили, что пожилую женщину, потерявшую сознание, нашла в ванной комнате сноха.

"По предварительной версии, причиной отравления послужила неисправная вытяжка газовой колонки и несоблюдение техники безопасности, в результате чего токсичный газ в течении длительного времени поступал в жилое помещение", - отметили в управлении.

Пенсионерка получила всю необходимую медицинскую помощь, угрозы для ее жизни и здоровья нет.