Метеорологи спрогнозировали погоду на Северном Кавказе и Юге России

16 янв. 17:29

На Юге России и Северном Кавказе до конца следующей недели будут чередоваться оттепели и кратковременные заморозки, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В ближайшую неделю характер погоды в Южном и в Северо-Кавказском федеральном округах будет определяться двумя атлантическими циклонами. До конца следующей рабочей недели на Юге России и Северном Кавказе будут постоянно чередоваться оттепели и заморозки, и это вызовет гололедицу на дорогах, обрывы ЛЭП, усиление ветра", - цитирует специалиста "Это Кавказ".

По его словам, влияние первого циклона жители юга России уже могут почувствовать на себе: туда пришла относительно теплая воздушная масса. Однако вскоре, отметил синоптик, в тыловую часть циклона, центр которого будет находиться над средней Волгой, постепенно начнет попадать холодный арктический воздух.

Похолодание дойдет до южных районов Кубани и Ставрополья и продлится до вторника. После короткого потепления в среду и четверг регионы опять накроет волна холодного воздуха, а в конце следующей недели там вновь будут преобладать теплые воздушные массы, - добавил синоптик.