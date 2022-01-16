Завуч и глава родительского комитета шантажировали директора школы в Махачкале

16 янв. 16:55

Две женщины вымогали деньги у жителя Махачкалы за неразглашение компрометирующей его информации, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Во вторник 11 января в отдел полиции по Ленинскому району обратился 54-летний директор школы, который рассказал, что 35-летняя председатель родительского комитета вступила в сговор с заместителем директора по воспитательной работе.

Притворившись администратором популярной страницы в соцсети, она потребовала 1,2 млн рублей за нераспространение информации, которая могла бы навредить деловой репутации директора.

В результате женщины завладели 400 тыс рублей.

Для разбирательства обе подозреваемые были доставлены в отдел, по факту собран материал для вынесения процессуального решения, идет расследование.