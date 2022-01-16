Фейерверк выбил окна на всех этажах жилой пятиэтажки в Минводах (ФОТО)

16 янв. 16:35

Все окна выбило в многоэтажном жилом доме в Минеральных водах из-за запуска фейерверка. Об этом сообщается на странице городской службы спасения в Instagram.

ЧП произошло по адресу проспект 22 Партсъезда, дом 79. Взрывная волна вышибла окна с первого по пятый этаж.

Салют нанес повреждения и припаркованные у дома автомобилям, у которых выбило лобовые стекла, а на кузове остались сколы. Пострадавших нет.

"Невероятные последствия может нанести фейерверк в руках непрофессионала", - констатировали в ведомстве.

Оценкой ущерба и расследованием ЧП займутся компетентные органы.