Рабочая группа по отмене санкций против Ирана проводит встречу в Вене

16 янв. 16:06

На переговорах по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) сегодня рассматривается вопрос отмены санкций против Ирана, об этом сообщил координатор Совместной комиссии Энрике Мора на своей странице в Twitter.

"Встреча рабочей группы по отмене санкций проходит сейчас в (гостинице - ред.) "Кобург"", - пояснил он, добавив, что сегодня пройдут и другие встречи.

Дипломат отметил, что, поскольку успех венских переговоров пока нельзя гарантировать, такие комплексные переговоры необходимы, и пожелал успеха их участникам.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter подтвердил факт переговоров по отмене санкций против Тегерана.