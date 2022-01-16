В МИД Азербайджана оценили легенды об "армянских погромах"

16 янв. 15:40

Глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала притязания армянской стороны на тему так называемых "погромов" в 1990 году.

"В МИД Армении вновь заговорили о так называемых "погромах", якобы совершенных в январе 1990 года. Легенды, согласно которым армяне стали жертвами, были идеологической основой армянского национализма и привели к территориальным претензиям к Азербайджану. Такая пропаганда в постконфликтный период вызывает сожаление и опасна", - написала Лейла Абдуллаева на своей официальной странице в Twitter.