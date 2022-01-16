Женщины в Афганистане выступили против ношения хиджаба

16 янв. 15:23

В Кабуле прошла акция протеста, женщины вышли на улицы с требованием отменить необходимость ношения хиджаба, пишет РИА Новости.

Женщины в Афганистане должны носить платки и хиджабы по требованию министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

"Мы вышли ради прав женщин. Мы протестовали мирно", - рассказала одна из участниц протеста.

Против участников митинга был применен слезоточивый газ.

Ранее это же министерство запретило местным жительницам ездить в общественном транспорте без хиджаба, а также без сопровождения родственников передвигаться на расстояние свыше 78 км.

В августе в Афганистане к власти пришли талибы ("Талибан", движение запрещено в России). Временное правительство было сформировано 7 сентября, в него вошли исключительно члены движения.