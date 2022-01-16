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В Турции произошло ДТП с автобусом, есть жертвы

В Турции произошло ДТП с автобусом, есть жертвы

В Турции столкнулись пассажирский автобус и грузовик, погиб один человек.

ДТП произошло недалеко от города Сивас, различные травмы получили 27 человек.

По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление из-за гололедицы, машина, до столкновения двигавшаяся в противоположном направлении, перевернулась и оказалась на встречной полосе. В лежащий грузовик врезался автобус, который в результате также перевернулся.

Авария осложнила движение на трассах Сивас-Арзинджан и Сивас-Токат.

На месту происшествия работают спасатели, сотрудники полиции и медики.

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