В Турции произошло ДТП с автобусом, есть жертвы

16 янв. 15:08

В Турции столкнулись пассажирский автобус и грузовик, погиб один человек.

ДТП произошло недалеко от города Сивас, различные травмы получили 27 человек.

По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление из-за гололедицы, машина, до столкновения двигавшаяся в противоположном направлении, перевернулась и оказалась на встречной полосе. В лежащий грузовик врезался автобус, который в результате также перевернулся.

Авария осложнила движение на трассах Сивас-Арзинджан и Сивас-Токат.

На месту происшествия работают спасатели, сотрудники полиции и медики.