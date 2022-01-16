Граница между Узбекистаном и Казахстаном закрыта с 15 января из-за "омикрона"

16 янв. 14:49

Узбекистан в целях предупреждения распространения омикрон-штамма временно приостановил пересечение государственной границы с Казахстаном.

В МИД Узбекистана сообщают, что ограничение действует с 15 января.

Наземным путем границу могут пересечь граждане Узбекистана и Казахстана, возвращающиеся на родину; водители, осуществляющие международную перевозку грузов; сотрудники межправительственной фельдъегерской связи; члены правительственных делегаций; сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также членов их семей. Кроме того, граница осталась открытой для обслуживающего персонала объектов Узбекистана, расположенных на территории Казахстана, а также объектов Казахстана, расположенных на территории Узбекистана; лиц, осуществляющих свою деятельность в рамках инвестиционных проектов; граждан Казахстана и Узбекистана, постоянно проживающие на территории соседнего государства; лиц, въезжающих в лечебных целях, а также с целью посещения тяжело больных близких родственников, участия на похоронных мероприятиях близких родственников и для сопровождения тел.

Авиационное сообщение сохраняется, при этом все въезжающие на территорию Узбекистана должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до въезда, а также сдать экспресс-антиген тест при въезде.