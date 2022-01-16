Макрон хочет продолжить переговоры с Россией ради снижения напряженности в Европе

16 янв. 14:36

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что переговоры с Россией необходимы для снижения напряженности в Европе, он надеется, что контакты будут продолжены.

"Доказано, что стратегия диалога всегда приносит плоды. В начале января стороны согласились возобновить процесс [консультаций]. Этим мы и будем заниматься в предстоящие дни", - рассказал Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Президент Франции подчеркнул, что переговоры с Москвой "необходимы как никогда". "Если мы не хотим сохранить существующее положение вещей, которое вызывает у всех беспокойство за нашу коллективную безопасность", - указал европейский политик.

Макрон добавил, что сейчас начались переговоры США и России. "Это хорошая новость", - уверен он. Французский лидер отметил, что существующий "уровень напряженности высок", впереди непростой переговорный путь.