Синоптик рассказал о крещенских морозах в Москве

16 янв. 14:18

В Москве на Крещение будут стоять морозы, однако экстремальных температур ждать не стоит, сообщил в воскресенье ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Православный праздник в этом году придется на середину рабочей недели.

"На Крещение, как и полагается, ударят морозы, но не экстремальные. В ночное время в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится эхом уходящего циклона кое-где, преимущественно на юге, юго-востоке и востоке, еще отзовется скоротечный снег", - поделился специалист.

Ожидается северный ветер 4-9м/с, добавил Тишковец.

"В Москве воздух остынет до минус 10-12, по области: на юге и востоке минус 7-12, на западе и севере до минус 12-17, в самых северных районах Подмосковья до минус 20, но в ощущениях, из-за северного ветра, будет казаться, что на 4-5 градусов холоднее", - предупредил он.

Крещение отмечается 19 января. В этом в Москве будут работать 57 купелей. Они откроются в 18.00 18 января и завершат работу в 18.00 19 января.