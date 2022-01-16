Центр Гамалеи разработает супервакцину от коронавируса

16 янв. 14:01

Ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи обсуждают возможность создания супервакцины от коронавируса, она будет изготовлена на основе нескольких штаммов, включая новый омикрон-штамм и сможет защищать от будущих вариантов вируса.

"Рассматривается и обсуждается [вариант] сделать такой поливалентный "Спутник", где будет и "дельта", и "омикрон", или "ухань" и "омикрон". <...> Возможно создание такой более сложной вакцины", - рассказал в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

Он объяснил, что часть препарата на основе уханьского или дельта-штамма будет защищать от существующих вариантов вируса, а часть на основе "омикрона" защитит граждан от заражения теми вариантами коронавируса, которые возникнут уже из "омикрона".

Логунов предупредил, что заболеваемость в связи с распространением в России омикрон-штамм будет высокой. "Пока у нас эта волна "омикрона" не пройдет, расслабляться рано", - заявил он.

Ученый добавил, что благодаря вакцинации в России может быть сформирован достаточный коллективный иммунитет, "иммунная прослойка будет работать и будет снижать летальность".

В России с начала пандемии выявили 10,8 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали 321 320 человек. На фоне распространения в стране омикрон-штамма, за последние семь дней число выявленных случаев коронавируса выросло на треть. В Москве за неделю число заболевших увеличилось почти в два раза.

Омикрон-штамм переносится легче, чем "дельта", на фоне подъема заболеваемости, смертность из-за вируса в России снижается. На этой неделе количество смертей оказалось на 8,6% меньше, чем на прошлой. За минувшие сутки в России впервые с 5 июля зафиксировали менее 700 смертей из-за коронавируса.