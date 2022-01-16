Опрос: 44% россиян стали максимально экономить в период пандемии

16 янв. 13:57

Опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru показал, что в период пандемии серьезно сократили траты 44% россиян, пишет "Интерфакс".

Чаще всего экономят практически на всем граждане с ежемесячной зарплатой менее 50 тыс рублей в месяц (49%), а также люди среднего возраста - 35-44 лет (48%).

Режим жесткой экономии у опрошенных вызван повышением цен.

Тратить больше в период пандемии смогли себе позволить 10% опрошенных, это лица с доходом от 80 тыс рублей в месяц и россияне в возрасте до 34 лет. Они считают, что в пандемию лучше тратить побольше на заботу о себе и о своем здоровье.

Пандемия на повлияла на финансовую стратегию 30% россиян, чаще всего это люди с доходами 50-79 тыс рублей.

Опрос проводился 9-14 января 2022 года, в нем приняли участие 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России.