Азербайджан имеет большое глобальное значение - Американский еврейский комитет

16 янв. 13:33

Исполнительный директор Американского еврейского комитета Дэвид Харрис поделился впечатлениями от визита в Азербайджан. Соответствующее видео он записал в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, оно опубликовано на странице Харриса в Twitter.

Харрис отметил, что не раз бывал в Азербайджане. По его мнению, страна удивительна во многих отношениях. Азербайджан, расположенный на Южном Кавказе, на берегу Каспийского моря, на границе с Россией, Ираном, Грузией и Арменией, имеет большое значение для всего мира, отметил он.

"Азербайджан имеет для нас большое региональное и глобальное значение. Это важно и для еврейской общины Азербайджана. Несмотря на то, что евреи проживают на этих территориях уже 2500 лет, они ни разу не сталкивались с антисемитизмом", - подчеркнул исполнительный директор Американского еврейского комитета.

По словам Харриса, он на протяжении многих лет встречался с азербайджанскими евреями в разных странах мира. "Общей чертой каждого из них является привязанность к Азербайджану. В стране, где большинство населения составляют мусульмане-шииты, они живут вместе, как семья, в дружеской обстановке", - указал он.

"Азербайджан также важен для государства Израиль. У нас дипломатические отношения. Отношения между двумя странами близки почти во всех сферах. Эта страна имеет большое значение в плане стратегической важности, географического положения, богатства энергетическими ресурсами, отношений с США, сотрудничества с Израилем, религиозной терпимости и уважения к еврейскому народу", - заключил Харрис по итогу своего визита в Баку.

На состоявшейся на этой неделе встрече главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с делегацией, возглавляемой исполнительным директором Американского еврейского комитета Дэвидом Харрисом, обсуждались перспективы развития отношений между Азербайджаном и США, сотрудничество между правительством Азербайджана и еврейскими общинами, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.