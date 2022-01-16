Гинцбург рассказал о правилах применения назальной вакцины от COVID-19

16 янв. 13:25

Назальная вакцина от коронавируса НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет применяться как для первичной вакцинации, так и в качестве бустера, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

"Назальная вакцина - двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент", - объяснил ученый.

Ранее сообщалось, что назальная форма вакцины "Спутник V" вводится безболезненно, препарат обладает минимумом побочных эффектов. Назальная вакцина отличается тем, что создает дополнительный иммунитет в верхних дыхательных путях. Ожидается, что назальная вакцина поступит в оборот уже в первом квартале 2022 года,

В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин рассказал, что привился назальной вакциной.