СМИ: турецкая военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

16 янв. 12:51

Второй раз за два дня в Ираке ракетному обстрелу подвергается турецкая военная база Зликан, расположенная к северо-востоку от города Мосул.

"В районе расположения турецкой базы к северо-востоку от Мосула упали три ракеты. Турецкая артиллерия отреагировала ответным огнем", - сообщил источник в иракских силах безопасности информационному агентству Shafaq.

По словам собеседника агентства, никто из военных не пострадал в результате бомбардировки.

В субботу утром окрестности базы Зликан подверглись обстрелу двумя ракетами системы "Катюша".