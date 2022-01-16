Вся документация по вакцине "Спутник V" передана в ВОЗ

16 янв. 12:27

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в конце прошлого года предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю необходимую документацию по вакцине от коронавируса "Спутник V".

"30 декабря фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая требовалась. Мы ожидаем, что в феврале пройдут инспекции", - рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране мира с общим населением 4 млрд - более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Европейский регулятор пока не одобрил российскую вакцину.