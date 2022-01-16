Печатные СМИ на Украине перешли на украинский язык

16 янв. 12:09

С 16 января на Украине вступает в силу положение 25 статьи закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", оно обязывает газеты и журналы минимум половину тиража выпускать на украинском языке.

"В соответствии с законом печатные средства массовой информации могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке. Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием", - сообщил накануне уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook.

Региональные медиа получили отсрочку, они будут обязаны перейти на украинский язык с июля 2024 года.

Кроме того, в каждой точке распространения прессы не менее 50% журналов и газет должны быть на государственном языке.