Стало известно, как долго продлятся школьные каникулы в Узбекистане

16 янв. 11:49

Министерство народного образования распространило заявление о том, что продления школьных каникул не планируется.

В ведомстве отметили, что каникулы продлятся, как и сообщалось ранее, до 24 января.

Ранее в сети появилась информация о том, что из-за распространения "омикрона" в республике зимние школьные каникулы будут продлены до 1 марта. В МНО подчеркнули, что это ложная информация.

В последнее время в Узбекистане растет заболеваемость коронавирусом на фоне появления нового омикрон-штамма, из-за этого вводятся новые карантинные ограничения, частично закрываются границы.