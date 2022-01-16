В России выявили 29 230 новых случаев коронавируса

16 янв. 11:22

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 29,2 тыс случаев заболевания - максимум с 13 декабря.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 29 230 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 162 (14,2%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 6 480, в Санкт-Петербурге - 3 958 (максимум с начала пандемии), в Московской области - 3 147 (максимум с 8 ноября). В Краснодарском крае новых случаев 655, в Ставропольском крае - 475, в Дагестане - 161, в Крыму - 139, в Чечне - 82, в Кабардино-Балкарии - 81, в Северной Осетии - 72, в Адыгее - 72, в Ингушетии - 69, в Карачаево-Черкесии - 61.

Суточный прирост составил 0,27%, общее число инфицированных в России достигло 10 803 534 человек.

За последние сутки выписан по выздоровлении 22 731 человек, за весь период - 9 858 615 человек.

Умерли за сутки 686 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 321 320 человек.