Электричество возвращается на Юг России после непогоды

16 янв. 11:36

Электроснабжение, нарушенное накануне непогодой, уже восстановлено в Дагестане, Калмыкии, Ставропольском крае и Волгоградской области, следует из сообщения Минэнерго.

"Энергетики завершили восстановительные работы в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае. Продолжаются работы в Краснодарском крае и Адыгее. Число обесточенных из-за непогоды потребителей в двух регионах - 3 тыс человек", - отметили в ведомстве.

Ситуация на контроле Минэнерго России.

Напомним, накануне без света из-за урагана остались почти 180 тыс человек на юге страны.