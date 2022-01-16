Генсек ОДКБ: новое обострение ситуации в Казахстане невозможно

16 янв. 11:05

В Казахстане не случится нового обострения ситуации, уверен генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

"Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно, потому что, во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников. Соответственно, будут приняты меры в рамках закона Республики Казахстан", - заявил Зась в интервью RT.

Он указал на то, что из произошедшего в Казахстане в начале января "все сделали для себя выводы из этой ситуации - не только казахский народ, но и руководство страны".

События в Казахстане, потребовавшие ввода миротворцев ОДКБ, стали уроком. "Чуть позже мы в спокойной обстановке проанализируем весь этот процесс, сделаем определенные выводы для себя и, если нужно, корректировки какие-то. Другой вопрос - что в серьезной перестройке нашей деятельности я не вижу необходимости. Потому что та система, те механизмы, которые мы создали в ОДКБ, сейчас реально сработали - и неплохо сработали", - подчеркнул Зась.

В воскресенье из Казахстана, выполнив в республике задачи по охране социально-значимых объектов, возвращаются российские миротворцы из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ. На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлились все 19 самолетов.

Миротворческие контингенты из Армении, Беларуси и Таджикистана покинули Казахстан 14 января на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России. Подразделение киргизских миротворцев также уже вернулось в пункт постоянной дислокации.