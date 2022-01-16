Представитель ВОЗ в России: не стоит считать "омикрон" несерьезным

16 янв. 10:52

О новом омикрон-штамме коронавируса, который сейчас распространяется в России, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

"Есть сейчас доказательства, что, кажется, омикрон менее серьезный, чем [предыдущие штаммы], но это не значит, что он несерьезный. Коронавирус дает очень серьезные заболевания", - заявила она сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам Вуйнович, сейчас Россия находится на пике эпидемии. "Что касается роста смертности [при омикрон-штамме коронавируса], он гораздо ниже, чем если бы это был дельта-штамм, но не надо ошибаться, мы еще находимся на пике эпидемии, надо держаться", - отметила представитель ВОЗ.

В пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко констатировал, что омикрон-штамм, как и другие штаммы, вызывает множество осложнений.