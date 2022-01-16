Песков: Россия и Запад находятся на совершенно разных путях

16 янв. 10:40

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью телеканалу CNN, что Россия и Запад остаются на совсем разных путях и это вызывает беспокойство.

"Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на разных путях, совершенно разных путях. И это нехорошо, это вызывает беспокойство", - приводит агентство Bloomberg выдержку из интервью, где Песков говорит об итогах переговоров с США и НАТО на этой неделе.

Представитель Кремля снова подчеркнул необходимость получения Россией юридических гарантий невступления Украины в НАТО.

На этой неделе состоялись три раунда российско-американских консультаций по вопросам гарантий безопасности, они не принесли результатов.