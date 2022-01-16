Чем завершилась первая встреча спецпосланников Армении и Турции

14 января в российской столице прошла первая за много лет встреча представителей армянской и турецкой дипломатии. Готовность Армении и Турции работать над нормализацией своих отношений приветствовали и в Москве, и в Брюсселе, и в Баку.

Встрече между спецпредставителями Армении и Турции по вопросам нормализации двусторонних отношений Рубеном Рубиняном и Сердаром Кылычем предшествовали дипломатические приготовления, активное содействие которым оказала российская дипломатия. По итогам полуторачасовой встречи, внешнеполитическими ведомствами трех стран были опубликованы краткие заключения.

Хотя МИД Армении рассчитывает постепенно без каких-либо предусловий установить дипломатические отношения между двумя странами, настрой армянской стороны накануне встречи был подчеркнуто скептическим. Пресс-секретарь МИД Ваан Унанян выразил надежду на эффективность предстоящих переговоров, однако Ереван не питает иллюзий урегулировать армяно-турецкие противоречия по результатам одной лишь дипломатической встречи. Возможно, скепсис объясняется выбором турецкой стороны назначить в качестве спецпредставителя 63-летнего Сердара Кылыча, бывшего посла Турции в США, который известен как один из наиболее активных противников политики армянских лоббистов в американском Конгрессе. Из Еревана же в Москву отправился 30-летний Рубен Рубинян, молодой дипломат, член «Гражданского договора» для которого встреча стала своеобразным боевым крещением. Возможно, армянская сторона таким образом невольно подчеркнула технический характер прошедших переговоров, позволив критикам правящей политической элиты предположить, что все значимые вопросы либо будут, либо уже тайно урегулированы по альтернативным каналам связи.

Сейчас Анкара делает максимально осторожные шаги навстречу Еревану, не ставя под сомнение эффективность российской миротворческой политики в регионе, но в тоже время, старается повлиять на внешнеполитическую армянскую доктрину. Инициатором перезагрузки армяно-турецких переговоров выступила Турция. При этом армянское правительство медленно старается подготовить общественность к открытию границ в Турцией. Многие понимают, что нормализация отношений пойдет на благо Армении, не имеющей выхода к морям, как в экономическом, так и в политическом смысле.

Также очевидно, что с освобождением Карабаха и реинтеграцией этого региона в состав Азербайджана открылась новая страница истории. Однако формат прошедшей встречи не влияет на ускорение процесса делимитации армяно-азербайджанской: особых политических рычагов, способных в значительной степени повлиять на этот процесс у спецпредставителей нет. При этом в целом нет необходимости в том, чтобы кто-либо за пределами Азербайджана курировал проект Зангезурского коридора или же оказывал давление на руководство Армении, поскольку принципиальная договоренность по разблокировке регионального транспортного сообщения достигнута. В нынешних условиях Турции важно не пропустить момент подписания всеобъемлющего соглашения между Арменией и Азербайджаном. Сопутствующая подписанию документа атмосфера позволит Анкаре предложить Еревану заключить аналогичное соглашение, которое снимет оставшиеся вопросы о каких-либо территориальных претензиях со стороны Армении к Турции.

Так или иначе прошедшие переговоры предсказуемо носили декларативный характер. Опубликованные тексты заявлений турецкого и армянского МИДов практически идентичны. Когда и где будет проведена следующая встреча пока неизвестно. Возможно, на сроки ее проведения повлияет интенсивность процесса послевоенного урегулирования.