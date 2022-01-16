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Больницу в Ростове-на-Дону отремонтируют за 503 млн рублей

Больницу в Ростове-на-Дону отремонтируют за 503 млн рублей

Руководство Ростова-на-Дону определилась с подрядчиком, который приступит к ремонту корпусов Центральной городской больницы №1. Отмечается, что победителем торгов стала "Южная строительная компания", сообщает "Аргументы и факты".

Ремонтные работы обойдутся в 503 млн рублей, средства направлены из муниципального бюджета с учетом субсидий из бюджета области и федерации. После проведения работ вид зданий не должен меняться. При этом будут закреплены основания, усилены конструкции, отремонтирован фасад. Также планируется обновление окон, дверей, будет проведено благоустройство территории.

Стоит добавить, что ремонт завершится к концу 2023 года.

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