В Чечне ликвидируют пять городских свалок

16 янв. 5:42

В 2022-2023 годах в федеральный проект "Чистая страна" включены мероприятия по ликвидации пяти несанкционированных свалок в городах Чечни: три свалки в Грозном и по одной - в Гудермесе и Курчалое, информирует республиканское Минприроды.

Уточняется, что работы по ликвидации свалок начнутся по итогам конкурсных процедур после заключения государственных контрактов.

"Общая площадь свалок, подлежащих рекультивации, составляет 50,6 га. В 2021 году уже были ликвидированы 5 несанкционированных свалок на территории Чеченской Республики", - говорится в сообщении природоохранного ведомства.