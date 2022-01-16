Зоны отдыха в Рустави оснастят видеокамерами

16 янв. 3:02

В грузинском городе Рустави решили бороться с вандализмом с помощью видеокамер в зонах отдыха и на улицах.

"Факты участившегося вандализма в Рустави наносят ущерб городу. Для нас, для всех делаются новые скверы, различные инфраструктурные проекты, обидно, что люди не заботятся о нашем городе", - отметила мэр города Нино Лацабидзе.

В Рустави вандалы портят муниципальное имущество и крадут канализационные и дренажные люки.

Ранее о проблеме вандализма не раз говорил мэр Тбилиси Каха Калазе. В грузинской столице вандалы портят памятники, наносят ущерб в скверах и парках.