На необорудованной трассе в Сочи погиб фрирайдер

16 янв. 1:52

В горах Сочи при спуске с необорудованной для этого трассы погиб фрирайдер, - сообщила пресс-служба "Курорт Газпром".

Как сообщили очевидцы, мужчина упал головой в сугроб, не смог выбраться из него, и его завалило снегом.

"Катание происходило вне оборудованных трасс, что запрещено правилами "Курорта Газпром", - говорится в релизе, передает РИА Новости.

Причины гибели спортсмена устанавливаются, а руководство курорта попросило туристов быть острожными и воздерживаться от неминуемых рисков, связанных с внетрассовым катанием.