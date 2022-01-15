СМИ: Грузинская долгожительница победила коронавирус

15 янв. 23:41

Грузинской долгожительнице, 101-летней Элене Ланчава удалось справиться с коронавирусом – она лечилась от заболевания в Кутаисском реферальном госпитале, сообщают грузинские СМИ.

Ланчава поступила в клинику восемь дней назад с диагнозом "коронавирус", ее состояние медики оценивали как средней степени тяжести. Несмотря на то, что инфицированная страдала сопутствующими заболеваниями, лечение было подобрано очень профессионально, и уже через неделю ее выписали домой, - передает Sputnik Грузия.

Напомним, за минувшие сутки грузинские медики выявили в стране 5 381 новый случай коронавируса, с начала пандемии в стране зафиксировано 990 183 случая заболевания.