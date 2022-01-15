Сын экс-главы муниципалитета Урцадзор пытался "разобраться" с полицейскими

15 янв. 21:57

Армянские полицейские сегодня задержали сына бывшего главы сельского муниципалитета Урцадзор Давида Андреасяна, который решил по-своему разобраться с "обидчиками" своего отца, - сообщает Следственный комитет (СК) Армении.

Бывшего старосту Урцадзора Рафика Андреасяна сегодня доставили в полицию по подозрению в самоуправстве. Его сын Давид тут же отправился на "разборки" – он выехал на своей машине "Нива" на встречную полосу и намеренно врезался в полицейскую "Тойоту", - передает Sputnik Армения.

После этого он вышел из машины и начал выяснять отношения с полицейскими. Местные жители рассказали, что Давид кричал на правоохранителей: "Кто вы такие, чтобы забирать моего отца в участок?", - передает сайт криминальной хроники Shamshyan.com,

В результате аварии двое полицейских получили травмы и обратились за помощью к медикам.

Давид Андреасян задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту нападения на представителей полиции.