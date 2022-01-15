Погода в Крыму ухудшится - МЧС

15 янв. 21:46

Завтра, 16 января, погода в Крыму ухудшится, - предупреждает МЧС региона.

"Ночью и утром местами пройдет снег, и хотя днем осадков не ожидается, на дорогах будет гололедица, местами туман, гололед, изморозь", - говорится в предупреждении, передает "АиФ-Крым".

Значительно усилится северо-западный ветер, что может сказаться на работе аэропорта Симферополя. Его скорость будет доходить до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью в районе ноля, днем 1-6 со знаком плюс, в горах ночью и днем до -7.

В Симферополе ночью и утром пройдет снег, на дорогах гололедица.