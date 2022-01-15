"Омикрон" добрался до олимпийского Пекина

15 янв. 21:28

В столице КНР Пекине сегодня выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, - сообщил городской центр по контролю и профилактике заболеваний.

"15 января в 19:29 (14:29 мск) в Пекине подтвержден один новый локальный случай заражения СOVID-19", - говорится в сообщении, в котором также отмечается, что речь идет о штамме "омикрон", передает РИА Новости.

Заболевший проживает в районе Хайдянь, расположенном на северо-западе города. За последние 14 дней он никуда не путешествовал и не проживал в других провинциях и городах Китая.

Ситуацию усугубляет то, что уже 4 февраля в Пекине откроются XXIV зимние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Китая до 20 февраля.