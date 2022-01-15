СМИ: Российский сухогруз попал в шторм у берегов Грузии

15 янв. 20:58

Российский сухогруз "Санкт-Петербург" сегодня у берегов Грузии потерял управление и чуть не оказался выброшенным на берег черноморского курорта Махинджаури близ Батуми, - передает Аджарское телевидение со сслылкой на Агентство морского транспорта.

Шторм в Черном море у побережья Грузии достигает пяти баллов, из-за этого судно потеряло управление, и его стало относить волнами от порта. Команде удалось взять ситуацию под контроль и восстановить управление кораблем, - передает Sputnik Грузия.

В эти минуты судно продолжает дрейфовать у берега Махинджаури, откуда и с каким грузом оно следует, неизвестно.