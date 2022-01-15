Дагестанские энергетики восстановили электроснабжение потребителей

15 янв. 20:44

Бригады "Россети Северный Кавказ" к 19:51 мск сегодня восстановили подачу электроэнергии, - говорится в сообщении "Дагэнерго", поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

170 энергетиков филиала "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" в составе 56 бригад завершили мероприятия по ликвидации последствий непогоды на энергообъектах Дагестана и вернули свет оставшимся без электроэнергии потребителям. В работах была задействована необходимая спецтехника – 58 единиц.

"Дежурные бригады филиала "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" с 11:30 были переведены на особый режим работы. Энергетики незамедлительно приступили к комплексу необходимых мероприятий, чтобы устранить спровоцированные непогодой технологические нарушения. Поскольку неблагоприятные погодные условия в регионе сохраняются, специалисты компании продолжают мониторинг метеоусловий и контроль за состоянием энергооборудования. К оперативному реагированию при возникновении нештатных ситуаций готовы 678 человек в составе 173 бригад. Мобилизовано 294 единицы спецтехники и 14 передвижных резервных источников энергоснабжения", - уточнил заместитель главного инженера "Россети Северный Кавказ" Сергей Бахмудов.

Напомним, сегодня из-за порывистого ветра до 25 м/с и снегопада отмечались технологические нарушения в электросетях в Махачкале, Касумкентском, Дербентском, Карабудахкентском, Левашинском, Сергокалинском и Каякентском районах Дагестана.

Уже к 16.00 мск, благодаря усилиям энергетиков, удалось возобновить энергоснабжение 60% оставшихся без электроэнергии потребителей.