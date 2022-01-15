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Сель заблокировал федеральную трассу в Сочи

ГУ МЧС по КЧР

На федеральную трассу А-147 в Сочи сошел селевой поток, который принес с собой деревья и несколько тонн грунта, - сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

"По информации УПРДОР "Черноморье" на 138 километре федеральной трассы А-147 в районе Головинки сошел сель, который обрушил на дорожное полотно несколько деревьев и тонны грунта. Автомобильное движение на этом участке ограничено, но не перекрывалось", - сообщается в релизе, передает "Интерфакс".

Последствия селя ликвидируют пять единиц техники.

Напомним, на территории Сочи до 16 января действует штормовое предупреждение, связанное с сильным снегопадом в горной местности, - сообщило ранее МЧС Кубани.

ФОТО ГУ МЧС по КЧР
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