Снега замуровали автобус с астраханцами на Ставрополье

15 янв. 19:58

Непогода застала в пути пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту Астрахань-Краснодар, на Ставрополье - сильный снег и ветер буквально "замуровали" транспорт, - сообщили в региональном МЧС.

Происшествие произошло на участке трассы между Новоалександровском и Кропоткиным. В салоне был 31 человек, в том числе семья с ребенком. К счастью, медицинская помощь пассажирам автобуса не понадобилась – рядом с местом ЧП оказался пункт обогрева, на место прибыли спасатели, которые оказывают помощь пассажирам, - передает "АиФ Астрахань".

Сейчас решается вопрос о транспортировке автобуса до ближайшего населенного пункта, подробности инцидента уточняются.